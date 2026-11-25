جوني جبور - دبي

كشف المدير الفني لفريق يونايتد، المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، عن تجربته الناجحة مع «يونايتد»، خصوصاً مع خوض الفريق موسمه الأول تاريخياً في دوري المحترفين، ما جعل العديد من اللاعبين يتواصلون معه، للسؤال عن قوة المنافسة في الدوري الإماراتي، مؤكداً أن الخبرات المكتسبة له كجزء من مشروع «يونايتد»، تعطيه الدافع نفسه مستقبلاً لبداية أي مشروع جديد، فيما تطرق إلى النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي. وقال: «أشرفتُ على تدريب رونالدو، لكن ميسي عاملته كخصم».

بيرلو يكشف عن تجربته الناجحة مع فريق «يونايتد» الإماراتي بيرلو يكشف عن تجربته الناجحة مع فريق «يونايتد» الإماراتي في موسمه التاريخي الأول بدوري المحترفين

ونجح بيرلو في تحقيق انطلاقة جيدة مع «يونايتد» في الظهور التاريخي الأول للفريق في دوري المحترفين، إذ يحتل الفريق حالياً المركز العاشر برصيد ثماني نقاط، متفوقاً من حيث الترتيب والنقاط على أندية تمتلك باعاً طويلاً في المحترفين.

وقال بيرلو لـ«الإمارات اليوم»: «منذ قدومي إلى الإمارات وأنا مؤمن بهذا المشروع، خصوصاً أن أساسيات كرة القدم هي واحدة في العالم، وبالتأكيد الأرقام تكشف مدى النجاح من عدمه في أي مشروع تتولى فيه الجانب التدريبي».

وأوضح: «فخور بالخبرات التي أضفتها إلى مسيرتي بالوجود في الدوري الإماراتي مع (يونايتد)، خصوصاً أن لاعبين كثيرين في العالم باتوا مهتمين بالقدوم والمنافسة هنا، وهي الخبرات المتراكمة ذاتها التي أعوّل عليها مستقبلاً في حال توجهت لأن أكون جزءاً من أي مشروع جديد، سواء في أوروبا أو أي مكان في العالم».

صورة 0 من 2 مدرب فريق يونايتد أندريا بيرلو. تصوير: باتريك كاستيلو (Patrick Castillo) بيرلو واجه ميسي كلاعب. أرشيفية

«كرة القدم التي أريد»

وركز بيرلو في حديثه على الفلسفة الكروية التي يعتمدها، وهي الإمتاع في كرة القدم، وقال: «ما أحاول فعله مع فريق (يونايتد) والمشروع الطموح للنادي هو تقديم الأفضل مع كل مباراة نخوضها، بغض النظر عن قوة المنافسين، سواء شباب الأهلي، أو العين، أو الجزيرة، أو الشارقة، أو بقية أندية المقدمة التي تمتلك في صفوفها جودة عالية من الصفقات النوعية واللاعبين، لكن بالنسبة لنا، وفي ظهورٍ تاريخي أول في دوري المحترفين، نركز على العمل في التدريبات على رفع التركيز الذهني للاعبين، جنباً إلى جنب مع الأمور الفنية، لتقديم كرة ممتعة، وهذه هي الفلسفة التي اعتمدها في نهجي منذ طرحي عام 2020 لأطروحتي التي حملت عنوان (كرة القدم التي أريد)».

بيرلو «يونايتد»

ورفض بيرلو وضع الضغط على مواهب مشروع «يونايتد» عند سؤاله عن أي من المواهب واللاعبين الذين يجد فيهم صورة عن «بيرلو» اللاعب الذي تألق على أرضية المستطيل الأخضر، وقال: «لدينا أجيال جديدة من اللاعبين تختلف عن نوعية الجيل التي كنت فيها لاعباً على أرضية الملعب، فهناك الكثير من اللاعبين حالياً الذين يمتلكون جودة فنية ضمن قوائم مشروع (يوناتيد)، وعليهم إثبات وتطوير هذه المهارات في التدريبات، خصوصاً أنهم شبان ولايزال المستقبل أمامهم ليكونوا نجوماً جدداً».

«لا بيرلو.. لا احتفالية»

وعن مقارنته بين جيله كلاعب محترف، والجيل الحالي في «يونايتد»، خصوصاً الاحتفالية التي أطلقت عليه، بين عامي 2015 و2017، حين لعب في صفوف «نيويورك سيتي الأميركي»، وحملت مسمى «لا بيرلو.. لا احتفالية»، في تأكيدٍ على دوره في صناعة وتسجيل الأهداف، قال: «لدينا العديد من اللاعبين في فريق (يونايتد) القادرين على حمل المسمى ذاته، وتسجيل الأهداف التي تسعد الجمهور، لكن علينا التركيز أولاً على أن هذه الاحتفالية تبقى ناقصة ما لم تترافق مع صناعة الفوز، وخطف النقاط التي تكمل هذه الفرحة، خصوصاً أن كل نقطة لها أهميتها في الدوريات المحترفة».

كأس العالم لا تنسى

واعتبر بيرلو أن التتويج مع إيطاليا بكأس العالم عام 2006، التي تعد الأخيرة لـ«الأزوري» في المونديال، هي الاحتفالية والذكرى التي لا تمحى من ذاكرته، وقال: «بكل تأكيد تبقى الذكرى التي لا تنسى، ويتطلع إليها نجوم الكرة في العالم، هي الفوز مع المنتخب في المونديال، وهو ما نجحت في تحقيقه برفعي مع المنتخب الإيطالي كأس مونديال 2006، بعد أداء مميز لـ(الأزوري)، سجلت خلاله في مباراتنا الافتتاحية أمام غانا، قبل أن أعاود التسجيل في ركلات الجزاء الترجيحية في المباراة النهائية أمام فرنسا».

وعن أكثر الأندية الإيطالية حباً لقلبه، أضاف بيرلو: «فخور بجميع الأندية التي لعبت لها، ومن ضمنها ميلان ويوفنتوس، إذ حققت معها ألقاباً مميزة، سواء في الدوري الإيطالي، أو على صعيد دوري أبطال أوروبا، إلا أن العشق الأكبر هو للمنتخب، والوقوف خلفه ومؤازرته في جميع استحقاقاته».

الارتباط مع رونالدو وميسي

وتطرق بيرلو إلى علاقته المهنية القائمة على الاحترام المتبادل والتنافس التاريخي الذي جمع النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي. وقال: «عاصرت كريستيانو حين أشرفت على تدريبه مباشرة في يوفنتوس، وهو لاعب كبير، ويمتلك مسيرة احترافية مميزة، وقضينا موسماً مميزاً معاً 2020-2021، حققنا خلاله كأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي، وأكن له كل الاحترام، وكان مثالاً يحتذى للاعب من حيث الالتزام والرغبة الدائمة في التسجيل والفوز».

وتابع: «بالنسبة لعلاقتي مع ميسي فقد كان خصماً في الملاعب الأوروبية، سواء حين كنت لاعباً أو مدرباً، وهو لاعب عظيم».

أندريا بيرلو:

. فخور بالخبرات التي أضفتُها إلى مسيرتي بالوجود في الدوري الإماراتي.

. لاعبون كثيرون في العالم باتوا مهتمين بالقدوم إلى الإمارات.