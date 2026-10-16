بعد منحها لترامب.. "فيفا" يدرس إلغاء "جائزة السلام"

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إدخال تغييرات جوهرية على جائزة السلام المثيرة للجدل أو إلغاءها، بعد تصاعد الاعتراضات على منحها للرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي.

وأفادت صحيفة "غارديان" البريطانية أنه من المرجح أن يصبح ترامب الشخصية السياسية الوحيدة الحاصلة على جائزة السلام التابعة لفيفا، بعدما طُلب من رئيس الاتحاد، جياني إنفانتينو، خلال اجتماع مجلس فيفا الخميس، إجراء تغييرات جوهرية على الجائزة أو إلغاؤها، وتم تكليف لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد بتقديم توصية بهذا الشأن قبل اجتماع المجلس المقبل في الدوحة يوم 16 ديسمبر المقبل.

وكان إنفانتينو قد أعلن، في مستهل اجتماع الخميس، إحالة ملف جائزة السلام إلى لجنة المسؤولية الاجتماعية، قبل أن يعود أعضاء المجلس إلى مناقشتها لاحقاً، خلال سلسلة من الأسئلة المتعلقة باحتمال وجود تضارب في المصالح داخل فيفا.

بحسب "غارديان"، يسود اعتقاد قوي بين أعضاء مجلس فيفا بأن الجائزة بصيغتها الحالية أصبحت موضع انتقادات بسبب ارتباطها بترامب، بينما أعرب بعض الأعضاء عن مخاوف من احتمال اعتراض الرئيس الأميركي وإثارة أزمة دبلوماسية إذا لم يرض عن هوية الفائز المقبل بها.

وتضم لجنة المسؤولية الاجتماعية في فيفا 22 عضواً، ونقلت الصحيفة عن أحد أعضاء المجلس أن السيناريو الأرجح الذي جرت مناقشته يتمثل في إعادة صياغة الجائزة لتصبح تكريماً لشخصية من داخل عالم كرة القدم قدمت إسهامات استثنائية في تعزيز التماسك الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية، مع النص صراحة على عدم جواز منحها لأي شخصية سياسية.