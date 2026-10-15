"فيفا" يؤجل نهائيات بطولة العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في السعودية

أعلن منظمون، اليوم الخميس، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية قررا تأجيل نهائيات بطولة العالم 2026 لهذه الفئة والتي كانت ‌مقررة في جدة بين 16 و25 أكتوبر الجاري.

وقال المنظمون في بيان اليوم الخميس: "اتخذ هذا القرار بعد تقييم التطورات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها على الترتيبات اللوجستية اللازمة لإقامة البطولة".

وأضافوا: "سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن نهائيات الفيفا للرياضات الإلكترونية في الوقت المناسب".