الاتحاد الألماني: إنفانتينو «يجب أن يرحل»

اعتبر هانس-يواكيم فاتسكه، أحد نواب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، مساء أول من أمس، في برلين خلال مهرجان مخصص للذكاء الاصطناعي، أن رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) جاني إنفانتينو «يجب أن يرحل، من دون تردد». وكان الاتحاد الألماني من بين الاتحادات القليلة التي لم توقّع على رسالة دعم لإعادة انتخاب إنفانتينو رئيساً لـ«فيفا» بعد ستة أشهر، وهو دعم سحبت منه لاحقاً دول كبرى تأييدها، بينها فرنسا وإيطاليا وإنجلترا.

وقال فاتسكه: «يجب أن يرحل، من دون تردد»، منتقداً ثلاثة أمور، بدأها بجائزة «فيفا» للسلام التي أطلقها إنفانتينو ومُنحت في ديسمبر 2025 للرئيس الأميركي دونالد ترامب، المقرّب منه، خلال قرعة كأس العالم 2026.

وأضاف أن إنفانتينو: «هو من اخترع هذه الجائزة بنفسه، وهو من اتخذ القرار بنفسه. لا يمكنك أن تبتكر شيئاً من عندك ثم تعلنه بنفسك، هذا جنون».

كما انتقد طريقة التعامل مع قضية المهاجم الأميركي فولارين بالوغون.