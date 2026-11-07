استقالة مفاجئة في "فيفا"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسمياً مغادرة رئيس الشؤون القانونية والامتثال فيه، الإسباني إميليو غارسيا سيلفيرو، بعد 8 سنوات قضاها في العمل مع رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو.

وقال "فيفا" في بيان له: "أعرب إميليو غارسيا سيلفيرو عن رغبته في بدء فصل جديد في مسيرته المهنية والعودة إلى إسبانيا، بعد 15 عاما من العمل في الخارج في خدمة كرة القدم الدولية".

وبصفته رئيساً للقسم القانوني وقسم الامتثال في "فيفا"، تولى غارسيا الإشراف على القضايا التأديبية في البطولات، وقواعد سوق الانتقالات، والنزاعات التعاقدية على مستوى العالم، كما قاد عملية نقل الفريق القانوني للاتحاد من زيوريخ إلى ميامي في عام 2023.

كما عمل غارسيا على تعزيز الشفافية في العمل القانوني داخل "فيفا" من خلال نشر المزيد من وثائق القضايا والقرارات، بما في ذلك قوائم الأندية التي فُرضت عليها عقوبات تمنعها من المشاركة في سوق الانتقالات الدولية.

وبدوره، قال غارسيا في بيان "فيفا": "لقد كان العمل في الاتحاد الدولي لكرة القدم لأكثر من ثماني سنوات بمثابة حلم. شكراً لزملائي الاستثنائيين الذين جعلوا هذه الرحلة لا تُنسى".

وأضاف: "بعد 15 عاماً قضيتها في الخارج، حان الوقت لأعود أنا وعائلتي إلى الوطن. ستبدأ الآن مرحلة جديدة ومثيرة في مدريد".