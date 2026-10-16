2060 درهماً.. برشلونة يحدد سعر القميص الخاص بـ "الكلاسيكو"

كشف نادي برشلونة عن القميص الخاص الذي سيرتديه خلال مواجهة الكلاسيكو المقبلة أمام ريال مدريد، في الدوري الإسباني.

ويأتي ذلك ضمن المبادرات التسويقية المرتبطة بشراكة النادي الكتالوني مع منصة سبوتيفاي، في خطوة أصبحت تقليداً دائماً يحظى بمتابعة واسعة من جماهير النادي حول العالم.

ويحمل القميص هذه المرة شعار علامة GOLF WANG التابعة للفنان الأميركي الشهير تايلر ذا كرياتور، ليواصل النادي سياسة الربط بين كرة القدم وعالم الموسيقى والثقافة المعاصرة من خلال إصدارات خاصة تظهر في المباريات الكبرى.

وحدد برشلونة سعر النسخة الخاصة من القميص عند 499.99 يورو (نحو 2060 درهماً)، مما يجعله من بين أغلى القمصان التي يطرحها النادي لجماهيره.

ويستهدف هذا الإصدار فئة هواة الاقتناء والمشجعين الراغبين في الحصول على نسخة محدودة مرتبطة بإحدى أهم مباريات الموسم.