قائد تشلسي يخضع لعملية جراحية في الركبة

خضع قائد تشلسي، سادس الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ريس جيمس لعملية جراحية ناجحة في الركبة، بحسب ما أعلنه النادي اللندني أمس.

وغاب المدافع الدولي عن مباراتي تشلسي الأخيرتين في الدوري عندما خسر أمام برنتفورد 0-3 وفاز على بورنموث 5-1.

وقال النادي في بيان: «غاب اللاعب البالغ 26 عاما عن الفوز على بورنموث 5-1 السبت في ستامفورد بريدج، فيما كانت تجرى فحوص طبية عقب الإصابة التي تعرض لها في التدريب».

وأضاف «أكدت هذه الفحوص أن الجراحة هي الإجراء المطلوب».

وتابع «بدأ ريس بالفعل رحلة التعافي، وسيحظى بدعم القسم الطبي في النادي في كوبهام خلال مرحلة إعادة التأهيل هذه».

ويحتل تشلسي المركز السادس في الدوري قبل زيارته إيفرتون اليوم ضمن المرحلة السابعة.