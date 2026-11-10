والد مدرب بايرن ميونخ: عمل ابني 14 ساعة يومياً سبب مرضه

أكد بيير والد مدرب بايرن ميونخ فينسنت كومباني إن عمل ابنه لمدة 14 ساعة يومياً في مرافق تدريب النادي الألماني هي سبب مرضه، وفق صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وعاد كومباني إلى مقر النادي للمرة الأولى، اليوم الثلاثاء، منذ تعرضه لوعكة صحية.

وذكرت مجلة "كيكر شبورتس" أن كومباني كان لديه مواعيد مع أطباء، فيما لم يصدر النادي البافاري أي بيان رسمي بشأن عودته.

وتعرض كومباني للإغماء خلال تدريب الفريق قبل أكثر من أسبوعين، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث عانى من أعراض ناجمة عن تهيج الأغشية السحائية، وتولى مساعده آرون دانكس قيادة الفريق في خمس مباريات، حقق خلالها أربع انتصارات وتعادل مرة واحدة.