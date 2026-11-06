لوقف حساب انتحل شخصيته.. مدرب برشلونة ينشئ حساباً على إنستغرام

اتخذ مدرب برشلونة الإسباني هانز فليك، خطوة غير متوقعة بإنشاء حساب رسمي على إنستغرام، تجاوز مليون متابع خلال أول 24 ساعة من إطلاقه.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن قرار فليك بإنشاء الحساب جاء لوضع حد لحالة انتحال شخصية واسعة النطاق يتعرض لها، حيث اكتشف وجود حساب مزيف ينتحل شخصيته ونجح في جمع أكثر من مليون متابع، كما كانت تتابع الحساب بعض الأسماء المرتبطة بالنادي مثل ديكو وماركوس راشفورد.

أثار الأمر استياء فليك بشكل خاص لأن الحساب المزيف كان ينشر صوراً شخصية له، من بينها صور مع أفراد عائلته، وهو ما يتعارض مع طبيعته المعروفة بالحرص الشديد على خصوصيته وإبعاد حياته الشخصية عن الأضواء.

تدخل نادي برشلونة للمساعدة في إزالة الحساب الاحتيالي، وبعد ذلك قرر فليك إنشاء حساب رسمي خاص به لمنع تكرار عمليات الانتحال مستقبلاً.

كما أن إدارة الحساب الجديد تتم بالتنسيق الوثيق مع قسم الاتصال في النادي، ومع المقربين من المدرب، الذين يشرفون على المحتوى المنشور.