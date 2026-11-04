نادال ينضم لمجلس إدارة نادي ريال مدريد

انضم نجم التنس الإسباني رافاييل نادال إلى مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، بعد موافقة مجلس إدارة النادي على ترشيحه عضواً جديداً.

وذكرت وكالة الانباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن مجلس إدارة ريال مدريد اجتمع، اليوم الأربعاء، وقرر عرض تعيين نادال على الجمعية العمومية لأعضاء النادي المندوبين، من أجل التصديق على انضمامه إلى المجلس.

وتوج نادال خلال مسيرته الحافلة بـ22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى للتنس (جرلاند سلام)، من بينها رقم قياسي بلغ 14 لقباً في بطولة فرنسا المفتوحة، قبل أن يعلن اعتزاله التنس عام 2024.

ووصف ريال مدريد، في بيان رسمي، نادال بأنه "أحد أعظم الأساطير في تاريخ الرياضة، وأحد أكثر الرياضيين الإسبان شهرة وتقديراً على مستوى العالم".

وأضاف البيان :"يمثل انضمام شخصية بحجم نادال الرياضي والإنساني، وأحد أبرز رموز الرياضة الإسبانية والعالمية، إلى مجلس إدارة النادي مصدر فخر كبير لريال مدريد وجماهيره، كما أنه سيسهم من خلال هذه المسؤولية في حاضر النادي ومستقبله".

وتابع بيان ريال مدريد: "بفضل سجله الاستثنائي الذي يضم 92 لقباً فردياً، بينها 22 لقباً في البطولات الكبرى، وميداليتين ذهبيتين أولمبيتين، وخمسة ألقاب في كأس ديفيز مع إسبانيا، وتصدره للتصنيف العالمي، سطّر رافاييل نادال مسيرة رياضية أسطورية".

وأضاف: "لكن شخصية نادال تمثل ما هو أكثر بكثير من مجرد نجاحاته، فموهبته، وسعيه الدائم للتطوير، وقدرته على التضحية، وروح التنافس لديه، وتواضعه، واحترامه للمنافسين وزملائه، والتزامه بقيم التضامن، تجعل منه نموذجاً يُحتذى به داخل ملاعب التنس وخارجها".

وتابع: "كل هذه القيم هي جزء لا يتجزأ من هوية ريال مدريد، وقد جسّدها رافاييل نادال ودافع عنها طوال مسيرته الرياضية، ليصبح بذلك مرجعاً ملهماً لملايين الأشخاص حول العالم".