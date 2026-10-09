رغم إنشاء الملعب الجديد.. إيفرتون معروض للبيع

تستعد مجموعة "فريدكين" المالكة لنادي إيفرتون الإنجليزي للتخارج من النادي، حال ظهور المشتري المناسب، بعدما كانت تبحث في الفترة الماضية عن مستثمرين جدد للمساعدة في دعم المشروع، وفقاً لما أورده الصحفي ديفيد أورنستين، صحفي "ذا أثليتك".

وبحسب "ذا أثليتك" فإن موقف المجموعة شهد تحولاً من البحث عن مستثمرين للمشاركة في ملكية النادي إلى الانفتاح على بيعه بالكامل، إذا تلقت عرضاً مناسباً يلبي تطلعاتها.

ويعكس هذا التوجه إمكانية دخول إيفرتون مرحلة جديدة على مستوى الملكية، رغم أن المجموعة لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه النادي في الوقت الحالي.

يأتي ذلك في ظل رغبة الملاك الحاليين في ضمان استمرار استقرار النادي، وعدم تأثر شؤونه الرياضية والإدارية بأي تحركات تتعلق بمستقبله الاستثماري.

وكانت المجموعة قد تولت ملكية إيفرتون بعدما واجه النادي سنوات من الاضطرابات المالية والإدارية، لتعمل على إعادة الاستقرار إلى المؤسسة وتحسين وضعها العام، كما شهدت فترة إدارتها استكمال الانتقال إلى الملعب الجديد "هيل ديكنسون" في خطوة مثلت محطة مهمة في تاريخ النادي على المستويين الرياضي والتجاري.

ويمثل الملعب الجديد أحد أبرز عناصر الجذب المحتملة لأي مستثمر يسعى إلى شراء إيفرتون، بالنظر إلى ما يمكن أن يوفره من فرص لتعزيز الإيرادات وتطوير مصادر الدخل، إلى جانب القيمة التاريخية والجماهيرية للنادي.

ومع ذلك، فإن إتمام أي صفقة سيظل مرتبطاً بظهور مشترٍ مناسب والتوصل إلى اتفاق بشأن شروط التخارج، فيما لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت مجموعة فريدكين ستتلقى عروضاً جدية في الفترة المقبلة، لكن استعدادها للنظر في بيع النادي يضع مستقبل ملكية إيفرتون أمام احتمالات جديدة، بعدما ركزت المرحلة السابقة على تحقيق الاستقرار وإتمام الانتقال إلى الملعب الجديد.