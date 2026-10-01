ميسي يحصل على شهادة "دكتوراه"

أعلنت جامعة بوينس آيرس، الأربعاء، عن منح أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي لقب دكتوراه فخرية، وهي أرفع أوسمتها الفخرية، تقديراً لمسيرته الرياضية وللدور الذي أدّاه في تمثيل الأرجنتين.

ومن المقرر أن تُمنح ميسي هذه الدرجة الثلاثاء 6 أكتوبر، قبل مباراته الوداعية مع المنتخب الأرجنتيني أمام بنين على ملعب مونومنتال في بوينس آيرس.

ووافق المجلس الأعلى للجامعة بالإجماع على منح ميسي هذا التكريم، مشيداً بمسيرة بطل العالم والفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، معتبراً أنها تمثل "نموذجاً للتميز والمثابرة والتواضع والسلوك الأخلاقي".

وقاد ميسي منتخب بلاده إلى التتويج بكأس العالم في قطر عام 2022. كما أحرز لقب كوبا أميركا مرتين مع الأرجنتين، عامي 2021 و2024، إضافة إلى الميدالية الذهبية الأولمبية عام 2008، وخاض نهائيين آخرين لكأس العالم، في 2014 وهذا العام.

وقال رئيس الجامعة ريكاردو غيلبي، بحسب ما ورد في البيان، إن ميسي "نموذج وسفير لثقافتنا الشعبية وهويتنا الوطنية".

وفي المباراة الودية أمام بنين، سيضع ميسي، البالغ 39 عاماً، حداً لأكثر من عقدين من مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني الذي يتصدر قائمة هدافيه التاريخيين برصيد 125 هدفاً، كما أنه أفضل صانع أهداف بـ68 تمريرة حاسمة، وصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية بـ207 مشاركات.