السعودية تستحوذ على الجوائز الفردية في «خليجي 27»

استحوذ المنتخب السعودي على النصيب الأكبر من الجوائز الفردية لـ«خليجي 27»، بعدما توج بلقب البطولة على حساب المنتخب الوطني الإماراتي، إثر فوزه 2-0 في المباراة النهائية التي أقيمت في جدة.

وحصل همام الهمامي على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعدما قدم مستويات لافتة خلال مشوار المنتخب السعودي، وأسهم في وصوله إلى المباراة النهائية

وذهبت جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة إلى الحارس السعودي محمد العويس، الذي تمكن من الحفاظ على شباكه طوال المباريات الخمس التي خاضها في البطولة.

كما حصد المهاجم السعودي فراس البريكان جائزة هداف «خليجي 27»، بعدما أنهى البطولة في صدارة ترتيب الهدافين.

وفي المقابل، خرج المنتخب اليمني بجائزة فردية تمثلت في اختيار عادل عباس أفضل لاعب شاب في البطولة، تقديراً للمستوى الذي قدمه اللاعب خلال مشاركته مع منتخب بلاده.