علاء زهير: جمهور الإمارات كان كلمة السر في تأهل «الأبيض» أمام عُمان

أعرب مدافع المنتخب الإماراتي علاء الدين زهير عن سعادته بتأهل «الأبيض» إلى نهائي «خليجي 27»، بعد الفوز على عمان بهدف دون رد، مؤكداً أن المواجهة كانت صعبة أمام منافس قوي.

وقال زهير عقب اللقاء: «التوفيق كان معنا اليوم أمام منتخب عمان، وهو منتخب صعب، ونجحنا في تحقيق التأهل إلى النهائي، لقد كانت مباراة صعبة، والآن تنتظرنا مباراة أصعب في النهائي».

وأضاف: «نتمنى أن يكون جمهور الإمارات موجوداً بأعداد كبيرة في النهائي، ونتمنى أن يكون الجمهور الاماراتي متواجد في النهائي ونحقق لهم الفرحة التي يستحقونها».

وأشاد زهير بالدور الكبير الذي قامت به الجماهير الإماراتية خلال مباراة عملن، قائلا: «الجمهور كان له دور فارق اليوم، فمنذ الدقيقة الأولى وحتى آخر دقيقة ظل يساندنا ويقف خلف المنتخب».

وتابع: «الفرحة لا توصف، خصوصاً أننا استطعنا أن نفرح الجماهير التي ساندتنا طوال المباراة سنفرح بهذه اللحظات قليلاً، وبعدها سنركز بشكل كامل على النهائي، ونعمل مع زملائنا من أجل الاستعداد بأفضل صورة للمباراة».