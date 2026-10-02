هويولوند: احتفالي على طريقة كريستيانو رونالدو رسالة للبرتغال

كشف الدنماركي راسموس هويولوند سر احتفاله بهدفه في مرمى البرتغال بطريقة "Siu" الشهيرة، المرتبطة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المباراة التي انتهت بخسارة منتخب بلاده 4-2 في دوري الأمم الأوروبية

وقال هويلند: “كنت أريد فقط أن أوجّه رسالة قوية إلى المنتخب البرتغالي، إذا كانوا لا يقدّرون كريستيانو، فهناك عدد هائل من الأشخاص حول العالم الذين ألهمهم وما زالوا ينظرون إليه بإعجاب".

يذكر أن هويلوند سبق أن وصف رونالدو بأنه مثله الأعلى في الطفولة، ولذلك كانت هذه اللفتة مفاجئة بعض الشيء، ومع ذلك، كان التوقيت مثيراً للاهتمام بالنظر إلى أحداث الأيام القليلة الماضية.

وكانت اللقاء قد انتهى بفوز البرتغال على الدنمارك بأربعة أهداف لهدفين.