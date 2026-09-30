كريستيانو رونالدو يعلن مغادرة معسكر البرتغال ويؤجل كشف الأسباب

أعلن النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو مغادرته لمعسكر منتخب بلاده، وذلك عقب المؤتمر الصحافي لمدرب المنتخب جورجي جيزوس، ومحادثته مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وقال رونالدو عبر حسابه على منصة "إنستغرام": "في الوقت المناسب، سأكشف للشعب البرتغالي بأسره حقيقة الأسباب التي دفعتني لمغادرة المنتخب الذي لطالما بذلت كل ما في وسعي لأجله، والآن، حان الوقت لأتمنى للبرتغال ولجميع زملائي في الفريق بدون استثناء، التوفيق في الفترة المقبلة".