سبيرز يجدد عقد فوكس مقابل 229 مليون دولار

مدّد اللاعب دي أرون فوكس عقده مع سان أنتونيو سبيرز، المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لأربع سنوات، مقابل 229 مليون دولار.

وكان فوكس سيصبح لاعباً حراً العام المقبل، لكنه سيرتدي الآن قميص سبيرز حتى موسم 2029-2030، بحسب ما ذكرته شبكتا «إي إس بي إن» و«ذي أتلتيك»، حيث انضم إلى صفوف سبيرز بصفقة تبادل مع ساكرامنتو كينغز، في فبراير الماضي، وبلغ معدل فوكس الذي شارك في مباراة «كل النجوم» لعام 2023، وحل في صدارة ترتيب سارقي الكرات في الدوري عام 2024، 19.7 نقطة، و6.8 تمريرات حاسمة، و4.3 متابعات، و1.5 كرة استحوذ عليها في 17 مباراة.