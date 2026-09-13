«الأم الوحش» ليدي غاغا تستقبل مولودها الأول

أفادت وسائل إعلام أميركية، أول من أمس، بأن نجمة البوب ليدي غاغا رزقت بمولودها الأول من رائد الأعمال مايكل بولانسكي.

وأكد مصدر نبأ الولادة، إلا أنه لم تتوافر على الفور أي تفاصيل إضافية حول المولود، بما في ذلك اسمه أو جنسه أو تاريخ ميلاده.

وأعربت غاغا التي يطلق عليها معجبوها لقب «الأم الوحش» بسبب احتضانها إياهم، في السنوات الأخيرة، عن رغبتها في إنجاب طفل.

وكانت غاغا (40 عاماً) قد اختتمت جولة عالمية في أبريل الماضي، كما حظي ألبومها الأخير «مايهم» بترشيحات عدة لجوائز غرامي، وفاز بجائزة «أفضل ألبوم بوب غنائي».