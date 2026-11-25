تراجع المنتخب المغربي لكرة القدم من المركز الخامس إلى السابع في التصنيف العالمي المباشر للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأظهر التصنيف المباشر المنشور على الموقع الرسمي لفيفا تراجع منتخب “أسود الأطلس” مرتبتين، مقابل تقدم البرتغال والبرازيل إلى المركزين الخامس والسادس على التوالي، في انتظار صدور التحديث الرسمي المقبل للتصنيف العالمي.

وبذلك، غادر المنتخب المغربي قائمة أفضل 5 منتخبات في العالم، بعدما حقق إنجازاً تاريخياً في سبتمبر الماضي ببلوغه المركز الخامس، معادلاً أفضل ترتيب لمنتخب أفريقي في تاريخ تصنيف “فيفا”، والمسجل باسم نيجيريا منذ أبريل 1994، أي قبل أكثر من 32 عاماً.

إقرأ أيضاً: «كاس» تعيد لقب كأس أمم إفريقيا إلى السنغال

وكانت محكمة التحكيم الرياضية ”كاس“ قررت إعادة لقب كأس أمم أفريقيا 2025 إلى منتخب السنغال.

وجاء هذا التراجع عقب إلغاء محكمة التحكيم الرياضية قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، الذي قضى باعتبار المنتخب السنغالي منسحباً من المباراة النهائية واحتساب فوز المغرب بنتيجة (3-0).

إقرأ أيضاً: «كاس» تكشف أسباب إلغاء قرار «كاف» بشأن نهائي أمم إفريقيا 2025

وأعادت المحكمة اعتماد النتيجة الأصلية للنهائي الذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط في 18 يناير 2026، وحسمه المنتخب السنغالي بهدف دون رد في الوقت الإضافي، ليحتفظ بلقبه القاري الثاني، فيما انعكس القرار على ترتيب المغرب في التصنيف العالمي المباشر.