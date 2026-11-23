تحقق الأهمية التي توليها «هوليوود» للإيرادات، المكتسبة من عرض الأفلام خلال الرحلات الجوية، ازدياداً مطرداً، إذ نقلت شركات الطيران، العام الماضي، عدداً من الركاب يوازي عدد التذاكر التي باعتها دور السينما في العالم.

وباعت دور السينما في أنحاء العالم نحو 4.98 مليارات تذكرة عام 2025، حسب المرصد السمعي البصري الأوروبي، فيما بلغ عدد المسافرين جواً نحو 4.97 مليارات مسافر، وفق الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا».

ومع تزويد المقاعد بشاشات تتيح للركاب الاختيار من قوائم، تضم عدداً من الأفلام والمسلسلات والموسيقى والألعاب، باتت مشاهدة فيلم على متن الطائرة جزءاً يكاد لا يتجزأ من الرحلة.

وبلغ حجم سوق خدمات الترفيه والاتصال بالإنترنت على متن الطائرات 2.85 مليار دولار عام 2015، ويُتوقع أن يصل هذا العام إلى 9.5 مليارات دولار، وفق شركة «ماركتس أند ماركتس» للأبحاث التي تعزو هذا النمو جزئياً إلى اعتماد شركات الطيران على التقنيات اللاسلكية.

ومع توافر الإنترنت اللاسلكي مجاناً وإمكان تنزيل المحتوى، بات بإمكان الركاب اللجوء إلى منصات البث لمتابعة ما فاتهم من حلقات مسلسلاتهم أو لمشاهدة فيلم وثائقي.