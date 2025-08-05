تشيلسي يتعاقد مع المدافع الهولندي هاتو

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن تعاقده مع المدافع الدولي الهولندي، جوريل هاتو، قادماً من أياكس أمستردام الهولندي، وذكر تشيلسي، عبر موقعه الرسمي، أن المدافع البالغ من العمر 19 عاماً وقّع على عقد يبقيه مع «البلوز» حتى عام 2032، وسينضم إلى زملائه في الفريق هذا الأسبوع. وقال هاتو في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الجديد: «أنا متحمس للغاية، وسعيد بوجودي هنا، فكرت كثيراً في مستقبلي وأردت اتخاذ خطوة جديدة في مسيرتي، تشيلسي هو المكان الأمثل بالنسبة لي لذلك أنا سعيد للغاية».

ومنذ بداية موسم 2023-2024 احتل هاتو مركزاً أساسياً في فريق أياكس، حيث إنه يستطيع اللعب في مركز قلب الدفاع، كما يمكنه اللعب كظهير أيسر.