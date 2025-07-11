المهرة «سندريلاس دريم» بطلة سباق «فالموث ستيكس» البريطاني

توجت المهرة «سندريلاس دريم» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بلقب سباق «فالموث ستيكس» المخصص للمهرات والأفراس للفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 1600 متر عشبي، وجرى اليوم الجمعة، على مضمار «نيوماركت» البريطاني، في الشوط الرئيس ضمن ثاني أيام مهرجان «جولاي كب» العريق.

وأضافت «سندريلاس دريم» الانتصار الثامن في مسيرتها، الثاني لها ضمن سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بعد تتويجها الموسم الماضي بلقب سباق «بيلمونت أوكس» الأميركي.

وواصلت جياد «غودولفين» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، تألقها لليوم الثاني على التوالي، بتحقيقها ثلاث انتصارات جديدة، إذ بجانب تتويج «سندريلاس دريم» بلقب «بالموث ستيكس»، أهدى المهر «كينغز تشارتير» فريق «غودولفين» أولى الانتصارات، بفوزه بلقب الشوط الافتتاحي المخصص لخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 2000 متر، قبل أن يكمل المهر «ديستانت ستورم» الثلاثية بفوزه في الشوط الخامس المخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر عشبي.