«السباعية الخالدة».. تشيلسي يبحث عن إنجاز تاريخي في نهائي مونديال الأندية

يبحث فريق تشيلسي الإنجليزي عن إنجاز تاريخي في عالم «الساحرة المستديرة»، بجمعه سبعة ألقاب لم يسبق لأي فريق حصدها، حين يلتقي مساء الأحد المقبل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي «كأس العالم للأندية» 2025 المقامة حالياً في الولايات المتحدة.

تشيلسي المتوج بجميع كؤوس البطولات الأوروبية، بداية من كأس الأبطال الكؤوس لمرتين عامي (1971-1988)، مروراً بكأس السوبر القارية في مناسبتين (1988-2021)، متبوعةً بلقبين في دوري أبطال أوروبا موسمي (2011-2012 و2020-2021)، ومثلها في كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ) موسمي (2012-2013 و2018-2019)، وأخرها «كوفرانس ليغ» أو ما يعرف بـ «دوري المؤتمر الأوروبي» 2024-2025، في «خماسية غير عادية»، أضاف عليها النادي اللندني الكأس السادسة عندما توج بلقب كأس العالم للأندية بنظامه القديم في نسخة 2021، حين فاز في النهائي على بالميراس البرازيلي (2-1).

ويدرك عشاق «البلوز» أن مباراة سان جيرمان، لا تقف حدودها على اعتاب الموسم الاستثنائي، كونه «تشيلسي» سيجمع في أقل من شهرين بين لقبي «كونفرانس ليغ» و«كأس العالم للأندية» فحسب، بل في أن الفوز في الكأس العالمية سيمنحهم الاحتفال بـ «سباعية خالدة» لم يسبق لأي فريق في عالم الساحرة المستديرة تحقيقها، من خلال امتلاك 7 كؤوس قارية وعالمية.

يذكر أن عملاقي القارة الأوروبية، نجحا في بلوغ المباراة النهائية لبطولة «كأس العالم للأندية» في حلتها الجديدة الموسعة، بفوز تشيلسي في افتتاح الدور نصف النهائي على «فلوميننسي» البرازيلي بثنائية نظيفة، قبل أن يحجز الفريق الباريسي أمس، مقعده للنهائي باكتساحه ريال مدريد بأربع أهداف دون رد.