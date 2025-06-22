الأهلي المصري مهدد بخسائر مالية فادحة.. وإقالة ريبيرو على الأبواب

يقف الأهلي المصري عند الساعة الخامسة من فجر الثلاثاء بتوقيت الإمارات، على صفيح ساخن عندما يواجه بورتو البرتغالي في مباراة مصيرية مع ختام لقاءات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حالياً في أميركا.

وتبدو مهمة الأهلي معقدة، إذ يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل، مع انتظار هدية من بالميراس البرازيلي بالفوز على إنتر ميامي الأمريكي من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني.

لكن المباراة المرتقبة للأهلي ضد بورتو تمثل أكثر من مجرد محاولة للبقاء في البطولة، إذ باتت تمس مصير الجهاز الفني والإدارة، في ظل موجة من الغضب الجماهيري غير المسبوقة بسبب الأداء والنتائج في البطولة الحالية، وربما يكون في مقدمة الضحايا المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المهدد بالإقالة بعد الانتقادات الكبيرة التي وجهت له خلال مباراتي انتر ميامي وبالميراس، وعدم قدرته على اختيار التشكيلة والتغييرات والتوظيف الخاطئ لبعض اللاعبين.

وكان الأهلي قد تعادل في افتتاح مشواره بالبطولة مع انتر ميامي بدون أهداف قبل ان يتعرض للهزيمة أمام بالميراس بهدفين دون رد.

ويتوقع أن تشهد قائمة الأهلي خروج عدد من النجوم الكبار عقب المونديال وفي مقدمهم المغربي يحيى عطية الله الذي لن يتم تفعيل عقد شراء بطاقته، إضافة إلى مواطنه أشرف داري الذي تراجع مستواه بسبب كثرة إصاباته، فضلا عن الجناح الدولي حسين الشحات الذي قرر الرحيل إلى أحد الدوريات الخليجية خلال فترة الانتقالات الصيفية، فضلاً عن الموافقة على بيع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، والمالي إليو ديانغ الذي طلب بشكل رسمي الرحيل عن الفريق.

خسائر مالية

وفي حال التعادل أو الخسارة أمام بورتو فإن الأهلي سيهدر فرصة الحصول على نحو 10 ملايين دولار، بحسب عقود الرعاية والحوافز المرتبطة بالنتائج في البطولة.

وتضع هذه الأرقام الفريق تحت ضغط كبير لتحقيق الفوز، خصوصاً أن الميزانية المخصصة للبطولة استنزفت بالفعل جزءاً كبيراً من موارد النادي.

أزمات قبل بورتو

عانى الأهلي من أزمات متتالية منذ وصوله إلى أمريكا، إذ أثار تصرف عدد من لاعبي الفريق حفيظة الجماهير والنقاد، بعد تداول صور لهم وهم يتجولون في مراكز تسوق في أمريكا قبل لقاء بورتو، في مشهد اعتبره كثيرون استهتاراً بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وتعرض اللاعبون لهجوم واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لفرض انضباط صارم داخل المعسكر.

غيابات محتملة

ومن المنتظر أن تشهد قائمة الأهلي غيابات بسبب الإصابة أو البطاقات الملونة، إذ يتصدر قائمة الغيابات المدافع أشرف داري وطاهر محمد طاهر بداعي الإصابة، ونجم خط الوسط، مروان عطية لتلقيه بطاقتين صفراويتين.

ويعتزم مدرب الأهلي إجراء بعض التغيرات على تشكيلة الفريق، باستبعاد الظهير الأيمن محمد هاني والدفع بالمغربي أشرف بن شرقي من بداية المباراة، ووضع وسام أبو علي على مقاعد البدلاء، والدفع بالسلوفيني جراديشار أساسياً.