تعرف إلى "أكبر وأصغر" لاعب في كأس العالم للأندية

تحفل قوائم الأندية المنافسة على لقب كأس العالم للأندية 2025 المقامة حالياً في أمريكا حتى 14 يوليو المقبل، بوجود خمسة مواهب شابة لم تتجاوز 16ربيعاً، أصغرهم لاعب خط وسط أوراوا ريد دايموندز الياباني تاكيشي وادا الذي أكمل عامه الـ16 الأسبوع الماضي.

وجاء جناح فريق دورتموند الألماني ماتيس ألبرت (16 عاماً و24 يوماً) ثانياً في قائمة اللاعبين الأصغر سناً، ومن ثم مدافع بايرن ميونيخ الألماني كاسيانو كيالا (16 عاماً و154 يوماً)، وفي المرتبة الرابعة لاعب خط وسط لوس أنجلوس الأميركي جود تيري (16 عاماً و249 يوماً)، وآخرهم مهاجم بايرن ميونيخ الألماني مايك ويزدوم (16 عاماً و263 يوماً).

وعلى النقيض من حيث العمر، سجلت الأندية المشاركة معدلات عمرية كبيرة، بتواجد ثلاثة لاعبين تخطوا حاجز الـ 40 عاماً، يتقدمهم حارس مرمى فلومينينسي البرازيلي فابيو سانتوس، الذي يعد أكبر لاعبي البطولة بعمر 44 عاماً و257 يوماً عند انطلاق المنافسات، يليه زميله في الفريق المدافع تياغو سيلفا (40 عاماً)، ومن ثم حارس مرمى ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي دينس أونيانغو (40 عاماً)