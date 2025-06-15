التعادل يحسم مواجهة الأهلي وإنتر ميامي.. الشناوي يتألق وميسي بلا أهداف

حسم التعادل السلبي مواجهة الأهلي المصري وانتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، والتي أقيمت فجر اليوم على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية.

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة بداية نشطة من الطرفين، مع تفوق نسبي للأهلي الذي أتيحت له فرصتان محققتان عن طريق وسام أبو علي وإمام عاشور، قبل أن يتعرض الأخير لإصابة في الكتف ويغادر الملعب في الدقيقة 14، ليحل بديله أحمد سيد "زيزو" الذي ظهر للمرة الأولى بقميص الأهلي في مباراة رسمية، بعد انتقاله من الزمالك.

وواصل الأهلي ضغطه الهجومي وكاد أن يفتتح التسجيل، اذ قاد زيزو هجمة خطيرة وتحصل على ركلة حرة مباشرة، كما سجل وسام أبو علي هدفًا ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وأهدر تريزيغيه فرصة ثمينة من ركلة جزاء تحصل عليها زيزو بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 43.

وانتقلت الأفضلية في الشوط الثاني لمصلحة انتر ميامي وسط تراجع نسبي في أداء الأهلي، الذي اعتمد على المرتدات، مع تألق لافت للحارس العملاق محمد الشناوي في التصدي لتسديدات ميسي وسواريز، كما أنقذ فرصة هدف محقق في الدقيقة 85 من تسديدة للبديل فافا.