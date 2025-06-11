حلم المنتخب السعودي في التأهل المباشر لمونديال 2026 يتبخر أمام أستراليا

سقط منتخب السعودية على أرضه وبين جماهيره أمام أستراليا، بالخسارة 1-2، في المباراة التي جمعتهما مساء االيوم الثلاثاء، بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

وكان الأخضر السعودي بحاجة للفوز بخمسة أهداف نظيفة أمام «الكانغارو» لحجز بطاقة التأهل مباشرة رفقة المنتخب الياباني عن المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

وتقدمت السعودية بهدف في وقت مبكر عن طريق عبد الرحمن العبود «17»، قبل أن تتعادل استراليا عن طريق كونور ميتكالفي، «42»، لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.

واستطاع ميشيل ديوك من أن يُدرك هدف التقدم لمصلحة الضيوف بعد ثلاثة دقائق فقط من الشوط الثاني،

وتحصل المنتخب السعودي على فرصة ذهبية للخروج متعادلا بعدما أضاع سالم الدوسري ضربة جزاء تحصل عليها الأخضر بعد العودة لتقنية (الفار) «85».