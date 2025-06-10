جماهير الأردن تستقبل «أسود الرافدين» بحفاوة وتتفاعل مع النشيد الوطني العراقي «فيديو»

استقبلت الجماهير الأردنية التي ملئت استاد عمان الدولي، لاعبي المنتخب العراقي بحفاوة بالغة لحظة نزولهم إلى أرضية الملعب قبل انطلاقة المباراة التي جمعت المنتخبين في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتجلت اللحظة الفارقة، عندما رددت جماهير الأردن النشيد الوطني العراقي بصوت واحد أثناء عزوفة جنبا إلى جنب مع الجماهير العراقية التي تواجدت في استاد عمان، في مشهد يعكس العلاقة التاريخية بين الدولتين الجارتين.

وأشادت وسائل اعلام عربية بردة فعل جماهير الأردن بعد هذا الموقف الذي قامت به قبل مباراة منتخب بلادها مع العراق، والذي بدد المخاوف من إمكانية حدوث أي مشكلة من جانبها ردا على ما حدث في المباراة التي جمعت المنتخبين في المرحلة الأولى من تصفيات كأس العالم.

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