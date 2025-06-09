حظوظ فلسطين وعُمان في حجز البطاقة الأخيرة لملحق كأس العالم

حُسمت البطاقات الخمس الأولى المباشرة لصالح اليابان وكوريا الجنوبية والاردن ( المجموعة الثانية) وايران واوزبكستان ( المجموعة الأولى)، والأمر ذاته بالنسبة للبطاقات الخمس المؤهلة الى الملحق لصالح الامارات وقطر (الاولى)، والعراق (الثانية) والسعودية وإندونيسيا (الثالثة)، وتبقى بطاقة واحدة تتنافس عليها فلسطين وعمان عندما تلتقيان في قمة نارية على ملعب الملك عبدالله الثاني في العاصمة الاردنية عمان (الساعة 22:15 بتوقيت الإمارات).

ويمثل التأهل إلى الملحق تحديا كبيرا، حيث تتقدم عمان الرابعة بفارق نقطة واحدة عن فلسطين الخامسة، إذ تلعب عمان على التعادل للتأهل بينما يحتاج المنتخب الفلسطيني للفوز فقط لحجز بطاقة الملحق.

وتشارك فلسطين في هذه المرحلة من التصفيات لأول مرة في تاريخها، وعادت الى أجواء المنافسة على بطاقتي الملحق بانتصاريها الاخيرين على العراق 2-1 والكويت 2-0.

وأشاد مدربها إيهاب أبو جزر بلاعبيه بعد الفوز على الكويت، فيما تبددت آمال عمان في التأهل المباشر أمام الأردن بخسارتها بثلاثية نظيفة منحت النشامى بطاقة التأهل للمرة الاولى في تاريخهم.

لكن مدرب عمان رشيد جبار سارع إلى حث لاعبيه على تحويل تركيزهم إلى مباراة الثلاثاء، وقال في الوقت الذي تسعى فيه بلاده إلى الظهور لأول مرة في العرس العالمي "لا تزال أمامنا فرصة للتأهل عبر الملحق، ويجب علينا الآن التركيز على الاستعداد لفلسطين".

