وسائل إعلام مغربية تحتفي بالمدرب السكتيوي بعد تأهل عُمان «الدراماتيكي»

سلطت وسائل إعلام مغربية الضوء على قيادة مواطنها طارق السكتيوي منتخب عُمان إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، بعدما أعاد الفوز على الكويت 3-1 الأمل إلى «الأحمر»، قبل أن تحسم القرعة بطاقة التأهل لمصلحته على حساب العراق، في ختام مثير لمنافسات المجموعة الأولى.

ووصف موقع «سيت أنفو» التأهل بأنه جاء بسيناريو «إعجازي»، مشيراً إلى أن المنتخبين العُماني والعراقي تساويا في النقاط وفارق الأهداف ومعيار اللعب النظيف، ما دفع إلى اللجوء للقرعة لتحديد صاحب البطاقة الثانية، التي منحت السكتيوي فرصة مواصلة مشواره في البطولة.

من جهته، اعتبر موقع «زنقة 20» بلوغ المربع الذهبي إنجازاً جديداً للمدرب المغربي، وأبرز اسمه في عنوان التغطية، رابطاً وصول المنتخب العُماني إلى الدور المقبل بسيناريو مثير حسمته القرعة. كما اختارت «هبة بريس» وصف التأهل بـ«الدراماتيكي»، مع إبراز قيادة السكتيوي للمنتخب في عنوانها.

وفي زاوية أخرى، ركز موقع «هبة سبور» على واقعة احتفال مصعب الشقصي بالهدف الثالث بخلع قميصه، موضحاً أن الإنذار الذي تلقاه رفع عدد البطاقات الصفراء لعُمان إلى ثمانٍ، بالتساوي مع العراق، بعدما كانت أفضلية اللعب النظيف تمنح المنتخب العُماني فرصة التأهل مباشرة.

وقبل المواجهة، نقلت «لو ماتان سبورت» تمسك السكتيوي بفرصة التأهل حتى لو بلغت واحداً في المئة، وتأكيده أن الفوز على الكويت الخيار الوحيد لإبقاء الأمل قائماً.

وعكست هذه التغطيات اهتماماً مغربياً بتجربة السكتيوي خارج بلاده، إذ تصدر اسمه عناوين الوصول إلى نصف النهائي، فيما استحوذت تفاصيل القرعة وحسابات التأهل على مساحة بارزة من التناول، لتجمع القصة بين نجاح المنتخب في إبقاء حظوظه قائمة والإثارة التي صاحبت حسم مصيره بعد نهاية المباريات.