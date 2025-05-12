أشرف حكيمي يفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي

فاز الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي بجائزة مارك فيفيان فويه لأفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي، مواصلا هيمنة باريس سان جرمان البطل على جوائز الاتحاد الوطني لكرة القدم لموسم 2024-2025، وفقا لما أعلنت إذاعة فرنسا الدولية وفرانس 24 اليوم الإثنين.

وتفوّق حكيمي على مهاجم نيس العاجي إيفان غيسان ولاعب وسط ستراسبورغ السنغالي حبيب ديارا بعد تصويت لجنة مكونة من 100 شخص اختارتهم إذاعة فرنسا الدولية وفرانس 24، وتضم صحافيين ومستشارين ولاعبين سابقين.

وبات حكيمي رابع لاعب مغربي يفوز بهذه الجائزة المرموقة بعد كل من مروان الشماخ (2009)، يونس بلهندة (2012) وسفيان بوفال (2016).

وخلف حكيمي الذي حلّ ثانيا العام الماضي المهاجم الغابوني بيار إيمريك أوباميانغ الذي لعب في صفوف مرسيليا موسم 2023-2024.

تم إنشاء الجائزة للمرة الأولى في موسم 2008-2009 وفاز فيها مهاجم بوردو المغربي مروان الشماخ. تحمل اسم لاعب خط الوسط السابق الكاميروني مارك فيفيان فويه الذي توفي اثر سكتة قلبية خلال مواجهة جمعت بين منتخب بلاده وكولومبيا في الدور نصف النهائي لكأس القارات في 26 يونيو 2003 في ليون.