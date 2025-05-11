برشلونة يوجه لريال مدريد الضربة القاضية.. ويحسم «كلاسيكو الجنون» (فيديو)

حسم برشلونة "كلاسيكو الجنون" بالفوز على غريمه التقليدي ريال مدريد 4-3، اليوم الأحد، بعد مباراة مثيرة تقدم فيها ريال مدريد مبكراً بهدفين قبل أن يقلب النادي الكاتالوني المباراة رأساً على عقب برباعية من عالم آخر.

ورفع برشلونة رصيده إلى 82 نقطة في صدارة "الليغا" ليتسع الفارق مع ريال مدريد إلى 7 نقاط كاملة قبل ثلاث جولات على ختام الموسم.

وأحرز أهداف برشلونة إريك غارسيا (19)، لامين جمال (32)، رافينيا (34 و45)، أما أهداف ريال مدريد فسجلها مبابي في الدقائق (5 من ضربة جزاء، 14 و70).

وقدم برشلونة مباراة هجومية من الطراز الرفيع بقيادة النجم الشاب الإسباني لامين جمال، فيما تألق من جانب ريال مدريد الساحر الفرنسي كيليان مبابي بإحرازه "هاتريك" وضعه على رأس قائمة الهدافين (27 هدف) متفوقاً بفارق هدفين على مهاجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفيسكي.

تفاصيل المباراة والأهداف (فيديو)

(الدقيقة 95) البديل البرشلوني فيرمين ينهي المعركة بمجهود فردي رائع وانسل من الجناح محرزاً الهدف الخامس لكن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية (الفار) لوجود لمسة يد.

(الدقيقة 87) ريال مدريد يهدر فرصة لا تضيع من اللاعب البديل الشاب فيكتور الذي انفرد بالمرمى لكنه سدد بغرابة بعيداً عن المرمى.

(الدقيقة 69) ريال مدريد يقلص الفارق من هجمة قطعها فينيسيوس من منتصف الملعب ومرر كرة ذهبية لمبابي الذي سدد دون رقابة لتصبح النتيجة 4-3 لبرشلونة.

* مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي يشرك مودريتش وغولر فيما أشرك مدرب برشلونة هانزي فليك بالدي العائد من الإصابة والمدافع كريستنسين.

* انتهاء الشوط الأول بنتيجة 4-2 لبرشلونة في حصة أولى مجنونة عنوانها "مباراة كاملة داخل شوط".

(الدقيقة 44) خطأ فادح من مدافع الريال لوكاس فاسكيز يغتنمه رافينيا ورافينيا يعمق جراح مدريد بطعنة "رابعة".

(الدقيقة 33) "الكلاسيكو" مجنون.. برشلونة يقلبها 3-2 انفرد من اليسار إثر تمريرة ساحرة من بيدري وسدد كرة أرضية زاحفة في المرمى.

(الدقيقة 31) لامين على طريقته الخاصة يعادل النتيجة بكل "جمال" من كرة مقوسة في شباك كورتوا.

(الدقيقة 18) إيريك غارسيا يقلص الفارق لبرشلونة من رأسية بعد كرة ركنية وصلته بالمقاس.

(الدقيقة 14) مبابي يسجل الهدف الثاني لريال مدريد من تمريرة ساحرة وصلته من فينيسيوس كسر بها مصيدة التسلل وسدد على يسار الحارس تشيزني.

(الدقيقة 8) لامين جمال يراوغ كالعادة من الجناح الأيمن والحارس كورتوا ينقذ الكرة ببراعة.

(الدقيقة 5) ريال مدريد يتقدم عن طريق مبابي من ضربة جزاء حصل عليها إثر إعاقته من الحارس تشيزني ونفذها بنجاح على يمينه.

التشكيلة الأساسية للفريقين

برشلونة:

ريال مدريد: