أحمد طارق- أبوظبي

قلّل مهاجم كولومبوس كرو، التشيلي غونزالو تابيا، من شأن واقعة رمي الأرجنتيني ليونيل ميسي الكرة في وجهه، خلال فوز فريقه على إنتر ميامي 3-0، السبت، في المباراة الأولى من الدور الافتتاحي للأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي لكرة القدم، فيما طالب مدرب كولومبوس، الفرنسي لوران كورتوا، بمراجعة اللقطة، معتبراً أن الإنذار لم يكن كافياً.

ووقعت الحادثة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، حين حاول ميسي تنفيذ رمية تماس سريعة، فتقدّم تابيا أمامه وعرقل استئناف اللعب، ليرمي قائد إنتر ميامي الكرة باتجاه وجهه، ويسقط المهاجم التشيلي على العشب واضعاً يده على وجهه.

David Santiago-Imagn Images (David Santiago/IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

وأنذر الحكم ألين تشابمان ميسي للسلوك غير الرياضي، وتابيا لعرقلة استئناف اللعب، فيما لم يتدخل حكم الفيديو المساعد، وأوضح تشابمان بعد المباراة أن القوة المستخدمة في رمي الكرة كانت محدودة، وأنه لم يعتبر التصرف سلوكاً عنيفاً.

وقال تابيا، في تصريحات نقلتها شبكة «تي واي سي سبورتس»، إنها كانت «لقطة من المباراة وانتهت عند هذا الحد»، مضيفاً أنه يترك للحكام تقدير ما إذا كانت تستحق الطرد، بينما قال كورتوا إن ما فعله ميسي يستحق «أكثر من بطاقة صفراء»، ودعا رابطة الدوري إلى مراجعة الواقعة.

David Santiago-Imagn Images (David Santiago/IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

وكان تابيا قد افتتح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، فيما أكمل إنتر ميامي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه غونزالو لوخان في الدقيقة 36، وأضاف طه حبرون الهدف الثاني لكولومبوس في الشوط الثاني، قبل أن يسجّل تابيا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه.

ويستضيف كولومبوس المباراة الثانية، الجمعة، ويكفيه الفوز لحسم السلسلة، فيما يحتاج إنتر ميامي إلى الانتصار لفرض مباراة ثالثة على أرضه.