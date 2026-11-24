أقال الأهلي المصري مدربه المغربي الحسين عموتة وجهازه المعاون، فجر الثلاثاء، بعد ساعات من خسارة الفريق أمام بيراميدز بهدفين دون رد على استاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، وهي الهزيمة الأولى للأهلي في المسابقة هذا الموسم.

وأوضح الأهلي في بيان رسمي أن القرار جاء بناءً على توصية نائب رئيس النادي ياسين منصور، وعضو مجلس الإدارة سيد عبد الحفيظ، المكلفين بالإشراف على ملف كرة القدم، على أن يطرحا أسماء المرشحين لخلافة المدرب المغربي خلال الساعات التالية للإعلان.

وحسم بيراميدز المواجهة بهدف سجله كريم حافظ من ركلة جزاء في الدقيقة 32، وآخر أضافه مصطفى فتحي في الدقيقة 48، ليحقق انتصاره التاسع توالياً ويرفع رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة، بفارق خمس نقاط عن الزمالك، بينما تراجع الأهلي إلى المركز الثالث بعدما توقف رصيده عند 20 نقطة.

وكان عموتة قد أقرّ عقب المباراة بحق جماهير الأهلي في الغضب، وقال إنه فوجئ بالمستوى الذي ظهر به عدد من لاعبيه أمام بيراميدز، مؤكداً أن مسؤولية الخسارة تقع على عاتق الجميع.