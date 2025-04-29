الأهلي يكتسح الهلال بثلاثية ويتأهل إلى نهائي «أبطال آسيا للنخبة»

سجل روبرتو فيرمينو وإيفان توني هدفين في الشوط الأول وأضاف فراس البريكان هدفا في الثواني الأخيرة ليتغلب الأهلي 3-1 على الهلال في المواجهة السعودية الخالصة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، ويتأهل على حسابه إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وأسكن توني الكرة في شباك الهلال مرتين أخريين في الشوط الثاني لكن الحكم لم يحتسب الهدفين بداعي التسلل كما تصدى ياسين بونو حارس الهلال لركلة جزاء من فرانك كيسي.

وأنهى الهلال المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد كاليدو كوليبالي.

ويلتقي الأهلي في النهائي المقرر في الرابع من مايو أيار المقبل مع الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي التي تجمع بين النصر السعودي وكاواساكي فرونتال الياباني غدا الأربعاء.

واستضافت مدينة جدة السعودية مباريات دور الثمانية كما تحتضن مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي.

وتقدم الأهلي بعد ثماني دقائق فقط من بداية المباراة، إذ انطلق ويندرسون جالينو على الجهة اليسرى ومرر عرضية قابلها فيرمينو بتسديدة مباشرة إلى داخل الشباك.

وعزز توني تقدم الأهلي في الدقيقة 27، إذ تلقى طولية وتوغل داخل منطقة الجزاء مراوغا الحارس ثم سدد الكرة بقدمه اليسرى في الشباك.

بعدها كثف الهلال محاولاته الهجومية وصنع أكثر من فرصة تهديفية حتى استطاع تقليص الفارق في الدقيقة 42 عن طريق سالم الدوسري الذي استغل تمريرة من ماركوس ليوناردو أخفق الدفاع في تشتيتها، ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويصوب الكرة في المرمى.

وكاد الهلال أن يتعادل بعدها بدقيقتين فقط، عندما أرسل الدوسري كرة من ركلة ركنية إلى البرازيلي مالكوم الذي وجهها بضربة رأس لكنها مرت بجوار القائم.

وأسكن توني الكرة في شباك الهلال في الدقيقة 49 لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي التسلل، وقد أكد قراره بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 55، أسكن توني الكرة في مرمى الهلال مجددا ولم يحتسب الحكم الهدف بداعي وجود تسلل.

وشهدت الدقيقة 59 طرد كوليبالي مدافع الهلال لحصوله على الإنذار الثاني بسبب تدخل قوي مع روجر إيبانيز لاعب الأهلي.

وعاند الحظ الأهلي في الدقيقة 73، إذ تصدى القائم الأيسر للحارس لتسديدتين متتاليتين، كما تصدى القائم نفسه لكرة سددها جالينو في الدقيقة 78.

وسقط رياض محرز لاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 82 وأشار الحكم في البداية لمواصلة اللعب لكنه أعلن احتساب ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود عرقلة من حمد اليامي.

وتقدم كيسي لتنفيذ الركلة في الدقيقة 86 لكن بونو تصدى للكرة.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، اختتم البريكان التسجيل بالهدف الثالث للأهلي، إذ تلقى الكرة على حدود منطقة الجزاء وهيأها لنفسه ثم أسكنها الشباك بقدمه اليسرى.