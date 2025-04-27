الأهلي المصري يعين عماد النحاس مدرباً مؤقتاً ومحمد يوسف مديراً رياضياً

أعلن الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد تعيين نجمه السابق محمد يوسف في منصب المدير الرياضي، ومدافعه السابق عماد النحاس مدربا عاما وقائما بأعمال مدرب الفريق.

وقال الأهلي في بيان عبر موقعه على الإنترنت إنه قرر تعيين يوسف خلفا لمحمد رمضان الذي اعتذر عن استكمال مهمته.

وأضاف «قرر النادي تعيين عماد النحاس مدربا عاما وقائما بأعمال مدرب الفريق الأول لكرة القدم. ومحمد شوقي مدربا مساعدا، واستمرار ميشيل يانكون مدربا لحراس المرمى».

وقال الأهلي إن ذلك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد خلال الفترة القادمة.

وقبل الأهلي في وقت سابق من اليوم اعتذار المدير الرياضي محمد رمضان عن عدم استكمال مهمته، بالإضافة إلى سامي قمصان المدرب المساعد للفريق.

وفي بيان عبر موقعه على الإنترنت توجه الأهلي بالشكر والتقدير لرمضان «على الجهد الكبير الذي بذله منذ توليه المسؤولية وإسهاماته الإدارية والعمل بروح أبناء الأهلي وتفانيه في أداء مهمته طول الفترة الماضية».

وفي بيان آخر، أعلن الأهلي موافقته على قبول اعتذار قمصان المدرب المساعد للفريق الأول عن عدم الاستمرار في عمله.

ووجه له الشكر أيضا على «ما قدمه من جهد كبير وعطاء لا محدود طوال سنوات عديدة كان خلالها نموذجا في الالتزام والإخلاص والحرص على مصلحة الأهلي في كل المواقف».

وتأتي هذه الخطوات في أعقاب إعلان النادي الاستغناء عن خدمات مدربه السويسري مارسيل كولر أمس السبت وذلك بعد يوم واحد فقط من خروج الفريق من قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا على يد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي. (تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد الخشاب والشيماء سعد وأحمد الغنام)