الأهلي يواجه صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

يخوض النادي الأهلي المصري مواجهة قوية أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم السبت، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف النهائي بعد تغلبه على الهلال السوداني بهدف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. في المقابل، حجز صن داونز بطاقة التأهل على حساب الترجي التونسي بعد الفوز عليه بنفس النتيجة في مجموع مباراتي ربع النهائي.

تاريخ المواجهات بين الأهلي وصن داونز

سبق للأهلي وصن داونز أن التقيا في 16 مباراة رسمية، 14 منها في دوري أبطال إفريقيا، واثنتان في دوري السوبر الإفريقي.

حقق كل فريق الفوز في 5 مباريات، بينما انتهت 6 مواجهات بالتعادل.

وسجل الأهلي 19 هدفًا مقابل 20 هدفًا لصالح صن داونز، ما يعكس تقارباً كبيراً في تاريخ المواجهات.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

تقام مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في مدينة بريتوريا. وتنطلق صافرة البداية في:

الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة

الساعة 4:00 مساءً بتوقيت السعودية

5:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة

تبث المباراة حصرياً عبر قناة:

beIN Sports HD 6

ويتولى التعليق على اللقاء المعلق محمد علي.

طريق التأهل إلى النهائي

ينتظر الفائز من مواجهة الأهلي وصن داونز، المتأهل من لقاء بيراميدز المصري وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، لخوض المباراة النهائية المرتقبة لدوري أبطال إفريقيا 2024-2025.