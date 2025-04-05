تغطية مباشرة.. كأس دبي العالمي في نسخته الـ 29

انطلقت، اليوم، فعاليات الدورة الـ29 من كأس دبي العالمي بمشاركة 102 خيل من 13 دولة، تتنافس في 9 أشواط يبلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار أميركي، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي التاسع "كأس دبي العالمي".



وينطلق أول شوط "دبي كحيلة لكاسيك" للفئة الأولى، عند الساعة 4:35 عصراً، بينما يقام الشوط الرئيسي" كأس دبي العالمي"، في الساعة 9:30 مساء.

الشوط الرئيسي

وتتجه الأنظار إلى الشوط الرئيسي لمسافة 2000 متر "رملي"، وسط منافسة قوية بين 11 من الخيول المهجنة الأصيلة "الفئة الأولى"، وتمثل النخبة العالمية أبرزها الجواد الياباني "أوشبا تيسورو"، والمرشح الأبرز "فور إيفر يونج"، بطل ديربي الإمارات 2024، والفائز بكأس السعودية 2025.

وتنافس على اللقب أيضاً "إمبيريال إمبرور" و "وولك أوف ستارز"، و"ويلسون تيسورو"، و"رامجيت"، و "راتل إن رول"، و"ال ماراكولو"، و"ميكستو"، و"كاتونا"، و"هيت شو".

شوط "دبي كحيلة كلاسيك" وتنطلق أمسية كأس دبي العالمي بالشوط الأول، "دبي كحيلة كلاسيك"، “الفئة الأولى” لمسافة 2000 متر رملي، بمشاركة 15 من الخيول العربية الأصيلة وجوائزه مليون دولار.

"كأس دبي الذهبي"

ويقام الشوط الثاني "كأس دبي الذهبي" " الفئة الثانية" بمشاركة 10 من الخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 3200 متر عشبي، وجوائزه مليون دولار، بينما تشارك 14 من الخيول المهجنة الأصيلة في الشوط الثالث "جودلفين للميل"،" الفئة الثانية"، لمسافة 1600 متر رملي، وجوائزه مليون دولار.

"القوز للسرعة"

ويشهد الشوط الرابع "القوز للسرعة" " الفئة الأولى" لمسافة 1200 متر عشبي، مشاركة 11 من الخيول المهجنة الأصيلة " الفئة الأولى"، وجوائزه 1.5 مليون دولار، بينما خصص الشوط الخامس" ديربي الإمارات" لمسافة 1900 متر رملي، بمشاركة 9 من الخيول المهجنة الأصيلة " الفئة الثانية"، وجوائزه مليون دولار.

"دبي جولدن شاهين"

وتشارك 12 من الخيول المهجنة الأصيلة في الشوط السادس" دبي جولدن شاهين"، "الفئة الأولى"، لمسافة 1200 متر رملي، وجوائزه 2 مليون دولار، كما تتنافس 11 من الخيول المهجنة الأصيلة " الفئة الأولى" في الشوط السابع "دبي تيرف"، لمسافة 1800 متر عشبي، وجوائزه 5 ملايين دولار.

وتخوض 9 من الخيول المهجنة الأصيلة، تحدي المنافسة في الشوط الثامن" لونجين دبي شيماء كلاسيك" "الفئة الأولى"، لمسافة 2410 أمتار عشبي، وجوائزه 6 ملايين دولار.