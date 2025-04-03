منتخب العراق يسجل أكبر تراجع في تصنيف "الفيفا"

خسر منتخب العراق 29.46 نقطة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليُسجل بذلك أكبر تراجع بين جميع المنتخبات، وذلك بعد تعادله مع الكويت (2-2) على ملعب البصرة، وخسارته أمام فلسطين (2-1) في عمّان، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

جاء هذا التراجع الكبير ضمن التحديث الأخير لتصنيف فيفا الصادر اليوم الخميس، الذي شمل نتائج 245 مباراة دولية جرت عبر مختلف القارات.

وتواصل المنتخبات الآسيوية والأفريقية وأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية خوض غمار تصفيات المونديال، بينما تتنافس منتخبات أوروبا وأمريكا الشمالية في بطولات الأمم القارية.