دوري أبطال آسيا (النخبة).. النصر يستعيد رونالدو في المباراة المصيرية

يستضيف النصر السعودي نظيره استقلال الإيراني الإثنين في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم متسلحا بعودة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوفه بعدما غاب عن التعادل السلبي ذهابا، فيما يخوض مواطناه الأهلي مهمة سهلة على أرضه بعد فوزه خارجها على الريان القطري 3-1 والهلال مواجهة صعبة أمام جماهيره بعد خسارته أمام باختاكور الأوزبكي 0-1 الثلاثاء.

على ملعب الاول بارك في الرياض يسعى النصر للحسم وإقصاء استقلال الذي يتطلع للعبور إلى ربع النهائي خارج قواعده.

ويخوض النصر المواجهة القارية على وقع عدم فوزه في مبارياته الثلاث الاخيرة في جميع المسابقات، إذ إلى جانب تعادله مع استقلال خسر أمام العروبة 1-2 وتعادل مع الشباب 2-2 في الدوري.

ويعوّل النصر على عودة العديد من لاعبيه افتقدهم في الذهاب، حيث اشارت الصحف المحلية إلى أن الفريق الطبي منح الضوء الاخضر للثنائي الإسباني إيميريك لابورت والبرتغالي أوتافيو دا سيلفا، في حين سيتواجد الأربعيني رونالدو متصدر ترتيب الهدافين في الدوري بعدما قرر المدرب الإيطالي ستيفان بيولي اراحته ذهابا.

وفي وقت استعاد النصر ايضا جهود مدافعه علي لاجامي (28 عاما) الذي عاد للمشاركة في التمارين بعدما تماثل للشفاء من اصابة في عضله سائقه اليسرى تعرض لها في فبراير، تحوم الشكوك حيال مشاركة سلطان الغنام وعبدالله الخيبري بانتظار ما ستؤول إليه الفحوصات الطبية.

أبدى بيولي حزنه على تعادل فريقه المنقوص واخراج رونالدو أمام الشباب في الدوري، قائلا "أنا حزين على نتيجة المباراة لكننا لم نخسر المباراة رغم النقص، واخرجت رونالدو بسبب الإجهاد".

وتابع "حزني على اللاعبين، لانهم اجتهدوا وأدوا كل ما لديهم وأعد الجماهير بالتعويض في المباريات القادمة وبالفوز. في المباريات الأخيرة دائما نستقبل الاهداف اولا قبل المنافس".

وختم قائلا "يمرّ النصر بظروف صعبة بسبب كثرة الاصابات، والاهم لدينا هي مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة والتجهيز لها ونحتاج إلى المزيد من العمل من الناحية الذهنية".

وستقام الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام التجمع في مدينة جدة السعودية اعتبارا من ربع النهائي.

-الأهلي لتجديد فوزه على الريان-ووضع الاهلي قدما في ربع النهائي بفوزه الكبير في الدوحة على الريان الذي ما زال يتمسك ببصيص للعبور رغم صعبة مهمته على ملعب "الجوهرة المشعة".

ويمرّ الأهلي صاحب المركز الخامس رغم التعادل الأخير مع الخليج 2-2 في الدوري، بفترة توّهج كبير بعد انتصاراته القارية والمحلية، ما يجعله مرشحا فوق العادة لتجديد التفوق على الريان في ظل فوارق بدت واضحة لصالحه.

ويمني الريان النفس في النسج على منوال ربع الساعة الأخير من مواجهة الذهاب التي دوّن خلالها أفضلية واضحة واستطاع تقلص الفارق وكان قريبا من التعديل لولا سوء الطالع بضياع الفرص واستقبال هدف ثالث في وقت قاتل.

أقرّ البرتغالي ارتور جورج مدرب الريان "نقص الخبرة كان أحد أبرز أسباب الخسارة امام منافس يملك لاعبين نخبة يتمتعون بخبرات كبيرة اعانتهم على التحكم ببعض التفاصيل الصغيرة".

وأضاف "ربما لو سجلنا التعادل خلال فترة تفوقنا في ربع الساعة الأخير لكانت المباراة قد ذهبت لنتيجة أخرى، رغم أن الواقع يشير الى أفضلية كبيرة للأهلي في التأهل، لكن ذلك ليس رميا لمنديل، بل سنبذل قصارى جهدنا للمضي خلف حظوظنا".

وكان الريان قد عوض الخسارة أمام الأهلي بفوز عريض على الخور 5-1 محليا ليحقق الانتصار الثالث تواليا للمرة الأولى رافعا رصيده الى 27 نقطة في المركز الخامس.

-...والهلال لقلب تأخره-ويخوض الهلال مواجهته المحفوفة بالمخاطر أمام ضيفه باختاكور على ملعب "المملكة أرينا" منتشيا من فوزه الثمين على الفيحاء 2-0 في الدوري الذي يحتل وصافته خلف الاتحاد، سجل احدهما هدافه الصربي ألكسندر ميتروفيتش العائد من اصابة ابعدته شهرين عن الملاعب.

علّق "مترو الهلال" على تسجيل هدفه الـ 13 في الدوري "سعيد للغاية بالعودة للمشاركة مرة أخرى. عملت بكل جدية من أجل العودة من جديد".

وأشار نجم فولهام الإنكليزي سابقا إلى أن فريقه يسعى لتحقيق لقبي الدوري وأبطال آسيا للنخبة.

وأقرّ مدرب الهلال البرتغالي جورجي جيزوس بأنه كان قلقا من وقوع لاعبيه في فخ الإصابات قبل الاستحقاق القاري "حققنا انتصارا مهما لنقلص الفارق مع الاتحاد".

وأضاف "كل ثلاثة أيام نخوض مباراة مهمة، وكنت قلقا من الإصابات، بسبب الضغط، واليوم حضرت الروح والرغبة".

من ناحيته، أبدى البرتغالي بيدرو موريرا مدرب باختاكور ثقته بقدرات لاعبيه قائلا "مباراة الذهاب كانت صعبة، حيث واجهنا فريقا قويا، وحاولنا الاستفادة من اللعب أمام جماهيرنا.. قدمنا أداء جيدا وزادت ثقتنا بعد الفوز ونحن على استعداد لمواجهة الإياب".

تساوي حظوظ السد والوصل

رغم أسبقية السد القطري بالتعادل مع الوصل الإماراتي 1-1 في دبي، إلّا أن الانتصار في ستاد جاسم بن حمد في الدوحة الإثنين يعد مطلبا من أجل التأهل، في ظل إلغاء الاتحاد الآسيوي مبدأ أفضلية التسجيل خارج الأرض في مواجهات الأدوار الإقصائية في حال تساوى الفريقان بعدد الأهداف المسجلة ذهابا وإيابا.

وتقدم الوصل عبر علي صالح (3)، قبل أن يدرك السد التعادل عن طريق البديل عبدالله اليزيدي (68).

قال الإسباني فليكيس سانشيس مدرب السد "نتيجة الذهاب تبقي الأمور مفتوحة في الإياب، وبالتالي ستتحكم التفاصيل الصغيرة بالنتيجة وبهوية المتأهل، ما يتطلب أن نضع المباراة الأولى جانبا ونفكر بالفوز فقط".

وأضاف "التأخر المبكر صعّب علينا الشوط الأول من مباراة الذهاب، لكننا تحكمنا بكافة التفاصيل في الثاني بعدما غيرنا تنظيمنا واستحوذنا على الكرة وخلقنا عديد الفرص وسجلنا".

وختم "مطالبون بتحسين بعض الأمور خصوصا في الخط الخلفي، ويجب علينا أن نسيطر أكثر على منطقة العمليات، وثقتي في اللاعبين كبيرة".

واستعرض السد أمام الشحانية محليا يفوز عريض 5-0 هو الخامس تواليا، مؤكدا عزمه على الاحتفاظ بلقب الدوري القطري وقطع الطريق على الدحيل الذي تصدر المسابقة أغلب فترات الموسم.

من جهته، قلل الصربي ميلوش ميلوييفتش مدرب الوصل من تأثير التعادل في دبي، مؤكدا "قبل المباراة( ذهابا) كنت أشعر بأن كل شيء سيتقرر في مباراة الإياب، لكن لن تكون المهمة سهلة إذا أردنا التأهل فعلينا الفوز هناك" في الدوحة.

وتابع "لقد كنا الفريق الأفضل، ولكن اكتفينا بتسجيل هدف وحيد رغم الفرص السانحة لنا".

وهي المباراة الرابعة التي تجمع الفريقين هذا الموسم بعدما تعادلا أيضا 1-1 في دبي ضمن المجموعة الموحدة للمسابقة القارية، قبل أن يفوز الوصل في الدوحة 1-0 في الكأس السوبر الإماراتية-القطرية.