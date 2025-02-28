إيقاف جوزيه مورينيو 4 مباريات بسبب إهانة الحكام.. وتصريح "القرود"

عاقب الاتحاد التركي لكرة القدم، مدرب فنربخشة، جوزيه مورينيو، بالإيقاف لأربع مباريات وتغريمه مالياً، بعد تعليقاته على التحكيم في البلاد عقب مباراة أمام غلطة سراي في الدوري المحلي.

كما أثار مورينيو الجدل بتصريحاته بعد المباراة، حيث ادعى أن لاعبي غلطة سراي قفزوا "مثل القرود" على مقاعد البدلاء احتجاجا على قرار تحكيمي.

وفرض الاتحاد التركي للعبة غرامة مالية على المدرب البرتغالي قدرها 44 ألف دولار، بعد أن انتقد حكام المباراة في مؤتمر صحافي عقب التعادل السلبي في الدوري التركي.

وقال الاتحاد التركي: "العقوبات جاءت بسبب "تصريحات مهينة ومسيئة للحكم التركي"، واتهامات بالفوضى والاضطراب في كرة القدم التركية".

وأضاف الاتحاد: "تصريحات مورينيو تنتهك أخلاقيات الرياضة، وتشجع على العنف والفوضى، ويمكن أن تحرض على وقوع حوادث بين المشجعين".

وأدار مباراة القمة الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، بعد أن طلب كلا الناديين تعيين حكم أجنبي لإدارة المباراة.

وأصدر فنربخشة بياناً دافع فيه عن مورينيو، قائلاً إن تعليقاته أخرجت من سياقها وتم تحريفها عمداً.