هفوة شوبير تعمق متاعب مصر وتمنح جنوب أفريقيا فوزاً ودياً في القاهرة

ارتكب الحارس ‌مصطفى ​شوبير خطأ فادحا كلف منتخب مصر الخسارة 1-صفر أمام ضيفه الجنوب أفريقي في مباراة ودية باستاد القاهرة الدولي اليوم ⁠الأحد، لتتواصل متاعب الفريق داخل وخارج الملعب وسط استمرار الجدل بشأن غياب القائد محمد ‌صلاح والتكهنات المحيطة بعلاقته بالمدرب حسام حسن.

وجاء هدف المباراة الوحيد في ‌الدقيقة 51 عندما أخطأ ‌شوبير في تقدير كرة طويلة أرسلها ‌منتخب جنوب ‌أفريقيا من منتصف الملعب، وخرج بشكل متسرع ​من منطقته، ‌ليستغل ​بوسو ديثيجاني الموقف ويخطف ⁠الكرة منه قبل أن يراوغ أحد المدافعين ويضعها بسهولة في ​الشباك ⁠الخالية.

وتصدت ⁠عارضة جنوب أفريقيا لمحاولة خطيرة من داخل المنطقة في الوقت ⁠المحتسب بدل الضائع.

وخاضت مصر المباراة في غياب صلاح مهاجم طرابزون سبور التركي، ومحمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي، وهيثم ‌حسن لاعب سيلتيك الاسكتلندي. بينما ستثير النتيجة المزيد ​من الجدل حول مركز حراسة المرمى في ظل التوترات بين المدرب حسن والحارس الغائب محمد الشناوي.