ليفربول يتخطى أحداث "ديربي مرسيسايد".. ومحمد صلاح يبصم للمرة 180

تخطى ليفربول المتصدر أحداث "ديربي مرسيسايد" وحافظ على فارق النقاط السبع مع ملاحقه أرسنال، بعدما فاز على ضيفه ولفرهامبتون 2-1 اليوم الأحد في المرحلة الـ25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل الكولومبي لويس دياس (15) والمصري محمد صلاح (37 من ركلة جزاء) لليفربول والبرازيلي ماتيوس كونيا (67) لولفرهامبتون.

ودخل الـ"ريدز" المباراة على خلفية تعادله مع جاره إيفرتون 2-2 في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة عشرة، وطرد مدربه الهولندي أرنه سلوت ببطاقة حمراء مباشرة "بسبب استخدامه لغة مسيئة أو مهينة أو غير لائقة" وفقا لما أعلنت رابطة الدوري.

لكن سلوت لم يغب عن مواجهة ولفرهامبتون، بعدما حذفت رابطة الدوري بيان إيقافه لمباراتين، ريثما تراجع تقرير حكم المباراة قبل اتخاذ الإجراء، إن وجد.

ورفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة بفارق سبع نقاط عن أرسنال الذي فاز على ليستر سيتي بهدفين نظيفين السبت.

في المقابل، ازدادت متاعب ولفرهامبتون بتلقيه الخسارة السادسة عشرة وتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.

وكان دياس نجم الشوط الأول بافتتاحه التسجيل واقتناصه ركلة الجزاء التي سجلها صلاح. هي المباراة الـ17 تواليا على ملعب أنفيلد التي يسجل فيها ليفربول هدفين على الأقل، معادلا رقمه التاريخي من شباط/فبراير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات.

وكانت الأفضلية لليفربول منذ البداية وافتتح التسجيل مبكرا إثر هجمة مرتدة وصلت إلى دياس لعبها إلى صلاح في الجهة اليمنى ومنه إلى البرتغالي ديوغو جوتا داخل المنطقة، فحاول مواطنه المدافع توتي إبعادها لكنه هيأها أمام الكولومبي غير المراقب فتابعها ببطنه داخل المرمى (15).

وجرب لاعب الوسط الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن (27).

وكاد جوتا يفعلها عندما استغل كرة عرضية للاسكتلندي أندرو روبرتسون أبعدها الحارس البرتغالي جوزيه سا فهيأها لنفسه وسددها قوية من مسافة قريبة تصدى لها سا إلى ركنية لم تثمر (32).

وحصل ليفربول على ركلة جزاء إثر عرقلة الحارس سا لدياس داخل المنطقة وتم تأكيدها من حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" فانبرى لها صلاح بنجاح (37) مسجلا هدفه الـ23 هذا الموسم ومعززا صدارته لائحة الهدافين.

كما هو الهدف الـ180 لصلاح في الدوري.

وكاد البرازيلي ماتيوس كونيا يقلص الفارق من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر لمواطنه أليسون بيكر (40).

واعتقد ليفربول أنه سيوسّع الفارق مرتين، الأولى من هدف سجله صلاح لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل (51)، والثانية عندما احتسب الحكم ركلة جزاء حصل عليها جوتا، لكن القرار ألغي بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (60).

وقلّص ولفرهامبتون النتيجة عبر كونيا الذي استلم كرة قريبة من منطقة الجزاء، راوغ لاعبا ثم سدد إلى يمين المرمى (67).

وكاد الضيوف يخطفون التعادل لكن المدافع البديل جاريل كوانساه أبعد الكرة في الوقت المناسب داخل منطقة الجزاء (89).