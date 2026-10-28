كلب يقتحم مباراة المصري والبنك الأهلي في الدوري المصري

اقتحم كلب مباراة في الدوري المصري الممتاز بين البنك الأهلي والمصري البورسعيدي اليوم الأربعاء.

ومع حلول الدقيقة 84، وأثناء التعادل 1-1، اقتحم كلب أرضية الملعب، وسار بسرعة كبيرة، قبل أن يغادر الملعب دون أي تدخل من اللاعبين.

وجاء اقتحام الكلب الملعب خلال سير اللعب، أثناء استحواذ لاعب من البنك الأهلي على الكرة، واستغرق أقل من نصف دقيقة قبل أن يخرج.

واستأنف الحكم المباراة وأعاد الكرة إلى البنك الأهلي، قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل، حيث سجل كل فريق من ركلة جزاء.

ويحتل المصري المركز 11 برصيد 9 نقاط، حيث بقي دون فوز للمباراة السادسة توالياً، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الثامن وله 11 نقطة.