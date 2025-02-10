لماذا بايرن ميونيخ ممنوع من ارتداء قميصه الأحمر في دوري أبطال أوروبا؟

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن سبب منع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فريق بايرن ميونيخ الألماني من ارتداء قميصه الأحمر الأساسي في دوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة إن النادي البافاري لم يرتدِ قميصه المعتاد بدوري الأبطال هذا الموسم حتى الآن في ملعبه "اليانز أرينا"، كما أنه لن يتمكن أيضاً من اللعب به خلال مباراته مع مضيفه سيلتيك الأسكتلندي الأربعاء المقبل في الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري الأبطال على الرغم من عدم وجود تضارب في الألوان.

وأوضحت أن "يويفا" اعترض على الأرقام الداكنة المطبوعة على القميص الأحمر، معتبراً أنها لا توفر وضوحاً كافيا للمشاهدين، ما يعد انتهاكاً للوائح الرؤية المعتمدة في البطولة.

وتابعت أنه نادي بايرن ميونيخ مطالب بتعديل تصميم قميصه عبر استبدال الأرقام الداكنة بأخرى بيضاء، مع إضافة أسماء اللاعبين باللون ذاته لكي يتمكن من ارتداء قميصه الأحمر مجددا.

يذكر أن النادي الألماني العريق خاض مبارياته بدوري الأبطال حتى الآن بالقميص الأسود أو البيج الكلاسيكي الذي يحمل الشعار القديم.