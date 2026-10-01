بعد يوم من رحيل رونالدو عن البرتغال.. لياو يحصل على الرقم 7

أظهرت بيانات موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أن البرتغالي رافائيل لياو سيرتدي القميص رقم 7 مع منتخب بلاده خلال مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، في ظل غياب كريستيانو رونالدو عن قائمة البرتغال بعد رحيله المفاجئ عن معسكر المنتخب.

ويظهر لياو بالقميص رقم 7 مع المنتخب البرتغالي الأول للمرة الأولى، بعدما ارتدى الرقم ذاته في مراحل سابقة من مسيرته مع الفئات السنية لسبورتنغ لشبونة البرتغالي وليل الفرنسي.

ومنذ انضمامه إلى المنتخب الأول، اعتاد مهاجم غلطة سراي التركي ارتداء أرقام مختلفة، إذ ظهر للمرة الأولى بالقميص رقم 15، قبل أن ينتقل إلى الرقم 17، الذي ارتداه خلال مباراتي ويلز والنرويج.

ووفقاً للبطاقة الرسمية للمباراة المنشورة على موقع "يويفا"، انتقل القميص رقم 7 إلى لياو، بينما أصبح فابيو سيلفا يرتدي الرقم 17.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون البرتغالية، أن منح الرقم 7 للياو يأتي وفقاً للقواعد المعتمدة من "يويفا"، التي تنص على عدم بقاء أي رقم شاغراً ضمن تسلسل الأرقام المخصصة لقائمة اللاعبين الـ23 في المباراة.