نجل ميسي يرتدي قميص نادي كومو.. وفابريجاس يكشف سر الصورة اللافتة

شوهد تشيرو، نجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مرتديًا قميصًا لنادي كومو الإيطالي، ما دفع المدرب الإسباني، سيسك فابريجاس، للاعتراف بأنه هو من أهداه القميص.

وانتشرت صورة تشيرو، نجل ميسي، وهو يرتدي قميص كومو، على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت والدته وزوجة ميسي، أنتونيلا روكوزو، قد نشرتها في البداية على إنستغرام.

وشاهد فابريجاس، مدرب كومو وزميل ميسي السابق في برشلونة، الصورة وروى القصة وراء الكواليس خلال مقابلة أمس الثلاثاء.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الإيطالية أن نجل ميسي اختار قميص كومو لأنه معجب بنيكو باز، أحد اللاعبين المرشحين لخلافة ميسي في ارتداء القميص رقم 10 في المنتخب الأرجنتيني بعد اعتزاله.

لكن فابريجاس أوضح قائلاً، حسبما نقلت صحيفة "فوتبول إيطاليا": "إنه قميصي. مكتوب عليه اسم فابريجاس على ظهره، ورقمه 4 بالطبع."

ويستضيف كومو بقيادة فابريجاس، فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقضى فابريجاس وميسي عدة سنوات معًا في برشلونة، حيث لعبا 123 مباراة معًا في ملعب كامب نو.

وفاز فابريجاس بالعديد من الألقاب مع برشلونة، بما في ذلك لقب الدوري الإسباني في موسم 2012-2013 وكأس السوبر الأوروبي في عام 2011.