احتفاء بمسيرته الدولية.. أديداس تضع قميص ميسي صورة لحساباتها على منصات التواصل
قامت الحسابات الرسمية لشركة أديداس على منصات التواصل الاجتماعي بتغيير صورتها الشخصية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي إلى صورة قميص الأسطورة ليونيل ميسي مرفقة بكلمة "شكراً" تكريماً له بعد نهاية مسيرته الدولية مع منتخب الأرجنتين.
ويخوض ليونيل ميسي مباراته الأخيرة بقميص الأرجنتين في مواجهة بنين، صباح الأربعاء، وذلك بعد إعلان اعتزاله الدولي عقب مسيرة استثنائية دامت 21 عاماً.
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