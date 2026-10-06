ميسي لجماهيره: حان وقت الوداع

وجّه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة مؤثرة إلى جماهيره قبل مباراته الوداعية.

ويخوض ليونيل ميسي مباراته الأخيرة بقميص الأرجنتين في مواجهة بنين، صباح الأربعاء، وذلك بعد إعلان اعتزاله الدولي عقب مسيرة استثنائية دامت 21 عاماً.

واستعاد ميسي سنوات طويلة عاش خلالها لحظات من المجد والإنجازات بقميصه الذي وصفه بأنه كان حلمه وفخره وحياته، في مقطع فيديو نشرته شركة "أديداس".

وقال ميسي في رسالته: "لقد حان الوقت. أودعكم في سلام، لقد بذلت كل ما بوسعي".

وأضاف: "كان هذا القميص حلمي وفخري وحياتي لسنوات. شكراً لكم على حبكم الكبير، شكراً على الدعم".

واختتم ميسي رسالته بكلمات مؤثرة لجماهيره: "سأحملكم معي دائماً".