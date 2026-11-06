الأرجنتين تقرر حجب قميص ميسي مؤقتاً

قرر الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالوني إبقاء القميص رقم 10 المرتبط بالنجم ليونيل ميسي معلقاً وعدم منحه لأي لاعب خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وفق شبكة TyC Sports الأرجنتينية.

ومن المقرر أن يتم تحديد الخليفة الجديد الذي سيرتدي الرقم الأسطوري مع بداية تصفيات أميركا الجنوبية لكأس العالم.

وأشارت إلى أن النجم الشاب نيكو باز، لاعب نادي كومو الإيطالي، يعد من أبرز المرشحين لخلافته، بجانب أسماء أخرى مثل إنزو فرنانديز، وأليكسيس ماك أليستر، وفرانكو مستانتونو.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن حجب القميص رقم 10 بشكل دائم في البطولات الرسمية، مثل كأس العالم أو كوبا أمريكا، نظراً لأن لوائح فيفا تلزم المنتخبات بتخصيص أرقام تسلسلية واضحة للاعبين.